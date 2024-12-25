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Kazakistan'dan düşen uçakta 38 kişi hayatını kaybetti

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Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Aktau'da düşmesi sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıkladı.

Devlet Soruşturma Komisyonuna başkanlık eden Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Aktau'da düşmesi sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

BİR KİŞİ KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Bozumbayev açıklamasında, "Aralarında iki çocuğun da bulunduğu 29 kişi hastanede. 11 kişinin durumu stabil ve ciddi. Geri kalanların durumu ise orta ciddiyette" diyerek kazazedelerden birinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini ve bilincinin kapalı olduğunu söyledi.

Bozumbayev kurbanların cesetlerinin yanması seebiyle kimliklerinin belirlenmesi için ayrı bir prosedür yürütüleceğini vurguladı.

Kazakistan'dan düşen uçakta 38 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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