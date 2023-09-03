Minibüsle kafa kafaya çarpışan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin kimlikleri ise Yiğit Mutluluk, Mevlüde Mutluluk ve Eren Mutluluk olarak belirlendi.

Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Minibüsle kafa kafaya çarpışan hafif ticari araç 3 kişilik aileye mezar oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 12 aracın birisine girdiği zincirleme trafik kazasında ölen aynı aileden üç kişinin kimlikleri belli oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aynı bölgede peş peşe meydana gelen 5 ayrı kazada, 12 araç birbirine girdi. Önünde devrilen otobüsten kaçmak için direksiyon kıran 20 ADG 289 plakalı hafif ticari araç, karı şeride geçerek il merkezinden aldığı yolcuları Kale ilçesine götüren 20 K 0055 plakalı ilçe minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Tur otobüs, minibüs, ambulans ve araçların karışığı kazada 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Kazada minibüsle çarpışan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılan cenazelerin kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybedenlerin kıran 20 ADG 289 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Yiğit Mutluluk, Mevlüde Mutluluk ve 19 yaşındaki Eren Mutluluk oldukları öğrenildi.