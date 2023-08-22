Kayseri Sarız'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kayseri Valiliği, Sarız ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kayseri Valiliği, Sarız ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "İlimiz Sarız ilçesinde saat 13.17'de AFAD kayıtlarına göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olup, saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.