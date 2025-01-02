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Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı

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Meksika'da 2025 yılının ilk gününde turistleri taşıyan 'Amore Mio' adlı lüks yat, kayalıklara çarparak battı. Tekne, bikinili turistler güvertede eğlenirken büyük bir kaya duvarına çarptı ve yolcular panik içinde güvenli bir yer bulmaya çalıştı. Olayda 15 turist, yakındaki dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

Meksika'da, 2025 yılının ilk gününde turistleri taşıyan bir yat, kayalıklara çarparak battı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

"Amore Mio" adlı lüks yat, bikinili turistler güvertede eğlenirken büyük bir kaya duvarına çarptı. Tekne bir o yana bir bu yana sallanırken, panik içindeki yolcular güvenli bir yer bulmaya çalıştı.

Çevredeki dalgıçlar ve görgü tanıkları, turistlere el işaretleriyle tekneden atlamalarını işaret etti. Yerel basına göre suya düşen 15 turist, yakındaki dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

Acapulco'daki La Quebrada açıklarında yaşanan kazanın ardından çekilen görüntülerde, yatın yavaşça sulara gömüldüğü ve parçalarının koparak denize sürüklendiği görülüyor. Tekne neredeyse dikey konuma gelirken, büyük metal parçalar su yüzeyinde yüzüyordu.

Görgü tanıklarına göre kazaya, tekneyi kayalıklara doğru sürükleyen güçlü akıntılar neden oldu. Kurtarılan yolcular fiziksel bir yara almadı ancak yaşadıkları korku nedeniyle sinir krizi geçirdi.

Olayın ardından Meksika Donanması bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Geçen ay Bahamalar'da da benzer bir olay yaşandı. 10 milyon sterlin değerindeki Aurora isimli süper yat, Nassau Limanı'nda demirli olan Allure of the Seas yolcu gemisine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak Aurora onarım için limanda kaldı.

Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı

Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı

Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bozuk olan bir yeri vardır Motor'da , sigortadan para almak için bilerek batırmıştır.

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