Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalamasının esirlerin serbest bırakılmasını zorlaştırdığını belirtti

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalamasının İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin çabaları zorlaştırdığını belirtti. Al Sani, İsrail'in saldırılarının Gazze'deki insani felaketi artırdığını ve esirlerin serbest bırakılması çabalarını engellediğini ifade etti.

Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam etmesinin İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin çabaları zorlaştırdığını belirtti.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Al Sani, Katar'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılması için arabuluculuk çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ederek, "İsrail'in saldırıları Gazze'deki insani felaketin katlanmasına neden oluyor ve esirlerin serbest bırakılması çabalarını baltalıyor." ifadesini kullandı.

Gazze'ye insani yardım akışının aksamaması için Refah Sınır Kapısı'nın daimi olarak açılması adına bölgesel ve uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunmak gerektiğini kaydeden Al Sani, derhal ateşkese varılması için de ortak bölgesel ve uluslararası diplomatik çabaların önemini vurguladı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırıları 37. gününde de artırarak sürdürüyor.

İsrail'in aktardığına göre Gazze Şeridi'nde yaklaşık 240 İsrailli esir bulunuyor.