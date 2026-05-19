Katar’dan Hürmüz Boğazı Uyarısı: Hiçbir Ülkenin Erişimi Engelleme Hakkı Yok
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İran'daki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Ensari, bölgesel liderler ve savaşa dahil olan taraflar arasında iletişimin devam ettiğini söyledi. Sözcü Ensari, "Hiçbir ülkenin hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'na erişimi 'engelleme' hakkı yoktur. Hürmüz Boğazı'ndan sadece iki LNG tankeri geçti, ancak bu normal trafiğin yeniden başladığı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.