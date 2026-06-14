Haberler

Katar heyeti ara buluculuk görüşmeleri için Tahran'da

Katar heyeti ara buluculuk görüşmeleri için Tahran'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar heyeti, İran ile ABD arasındaki ara buluculuk görüşmeleri kapsamında Tahran'a giderek üst düzey İranlı yetkililerle bir araya geldi ve diplomatik süreci ele aldı.

KATAR heyetinin, ara buluculuk görüşmeleri kapsamında Tahran'a gittiği bildirildi.

İran basını, Katar heyetinin, İran ile ABD arasında ara buluculuk kapsamındaki son gelişmeleri ele almak üzere başkent Tahran'a gittiğini duyurdu. Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle görüşen Katar heyetinin, ABD ile yürütülen diplomatik süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanatçıların Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağına Türkiye Sanatçılar Birliği'nden tepki

Yasak koyan sanatçılara TSB'den tepki: Yuh'lar rafa mı kalkacak?
Kerem Aktürkoğlu mağlubiyetin nedenini açıkladı

Mağlubiyetin nedenini açıklayıp ülkeye de mesaj yolladı
Bakan Kurum İzmit Körfezi'ne daldı, sonucu yerinde gördü

Görüntüdeki bakanımızı tanıdınız mı?
Washington'daki sahne sanatları merkezinin isminden 'Trump' ifadesi çıkarıldı

Trump'a şok! İsmi apar topar söküldü
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol

Avustralya-Türkiye maçında tarih yazıldı! Bu bir ilk...

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona