Katar: Düzenlenen saldırıların bedeli ödenmeli

KATAR Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İran'ın ülkesine yönelik saldırısıyla ilgili, "Katar halkına ve güvenliğine karşı düzenlenen bu açık saldırıların bedeli ödenmelidir" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'ın ülkesini hedef alan saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. İran'ın Katar topraklarını hedef alan saldırılarına müsamaha gösterilemeyeceğini ve bu saldırıların cevapsız kalmaması gerektiğini belirten Ensari, İran'ın yalnızca ABD üslerini değil, Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nı dahil Katar'daki sivil altyapıyı hedef aldığını bildirdi. Ensari, "Saldırılara cevap verme hakkımız saklıdır. Elbette böyle bir saldırı cevapsız bırakılamaz. Katar halkına ve güvenliğine karşı düzenlenen bu açık saldırının bedeli ödenmelidir" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin kara ve denizdeki enerji tesislerinin korunduğunu kaydeden Ensari, ordunun hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarıyla çoğu füze ve insansız hava aracını (İHA) engellemeyi başardığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı