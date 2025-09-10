Katar Başbakanı Al Sani'den İsrail'e Sert Tepki

KATAR Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Hamas müzakere heyetine Katar'da düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bu saldırıya yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in, başkent Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Al Sani, " Katar'ın egemenliğine yönelik herhangi bir ihlale asla tolerans göstermeyeceğiz ve bu saldırıya yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail'in Doha'da düzenlediği saldırıyı kınayan Al Sani, "Bu eylem, ancak devlet terörü olarak nitelendirilebilir. Saldırı, Hamas liderliğinin Gazze ateşkes görüşmeleri için toplandığı sırada gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

İsrail'in barış çabalarını engellediğini vurgulayan Al Sani, "İsrail, ABD'nin talebiyle süren Gazze müzakerelerini sabote ediyor. Bu saldırı, bölgesel istikrarı tehdit eden bir provokasyondur" dedi. Hukuki işlem başlatmak için bir ekip kurulduğunu belirten Al Sani, "İsrail'in bu haydutça eylemi, Netanyahu'nun bölgeyi kaosa sürükleme planının parçasıdır. İsrail'in eylemleri cezasız kalmamalı, her türlü önlem alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin saldırıdan 10 dakika sonra bilgi verdiğini aktaran Al Sani, "İsrail, radarda görünmeyen silahlarla haince bir saldırı düzenledi" dedi. Gazze'de ateşkes için tüm çabayı gösterdiklerini belirten Al Sani, "Bu saldırı nedeniyle şu anda müzakereler durdu" diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar Emiri'ni arayarak saldırıda İsrail'le koordinasyon olmadığını söylediğini ifade eden Al Sani, "Tarih bu devlet terörünü kaydedecek. Uluslararası hukuk bu olayı görmezden gelemez. Dost ülkelerle temas halindeyiz ve atacağımız adımları planlıyoruz. Bölgede istikrar, savaşla değil diplomasiyle sağlanır" değerlendirmesinde bulundu.