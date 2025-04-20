Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da İsrail ordusunu pusuya düşürdüklerini, askerlerden ölenler ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Kassam'a bağlı silahlı unsurların, cumartesi günü, Beyt Hanun'un doğusunda İsrail askerlerine karşı "Kılıç Kırma Pususu" adı verilen bir operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Pusuya düşen İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananlar olduğu aktarıldı. Gazze Tümeni'ne bağlı muharebe istihbarat taburu komutasındaki bir "Storm" tipi askeri cipin hedef alındığı pusuda, zırh delici bir füzenin kullanıldığı belirtildi.

Yaralıları kurtarmak için bölgeye gelen İsrail destek kuvvetinin anında "Telfeziyye 3" tipi bir anti-personel patlayıcıyla hedef alındığı, bu saldırıda da ölenler ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

ROKET VE HAVAN TOPLARIYLA VURULDU

Bölgede yeni kurulmuş bir İsrail askeri mevzisinin de "4 RPG" roketi ve havan toplarıyla hedef alındığı belirtildi.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Öte yandan Kassam Tugayı saldırıya ilişkin görüntüleri de paylaştı.