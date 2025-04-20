Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık'a tehdit

Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edecekti! Candaş Tolga Işık'a tehdit
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor

Trump'ın çılgın planı ortaya çıktı! ABD bir kıtadan tamamen çekiliyor

Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da İsrail ordusunu pusuya düşürdüklerini açıkladı. Kassam Tugayları, saldırıya ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da İsrail ordusunu pusuya düşürdüklerini, askerlerden ölenler ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Kassam'a bağlı silahlı unsurların, cumartesi günü, Beyt Hanun'un doğusunda İsrail askerlerine karşı "Kılıç Kırma Pususu" adı verilen bir operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Pusuya düşen İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananlar olduğu aktarıldı. Gazze Tümeni'ne bağlı muharebe istihbarat taburu komutasındaki bir "Storm" tipi askeri cipin hedef alındığı pusuda, zırh delici bir füzenin kullanıldığı belirtildi.

Yaralıları kurtarmak için bölgeye gelen İsrail destek kuvvetinin anında "Telfeziyye 3" tipi bir anti-personel patlayıcıyla hedef alındığı, bu saldırıda da ölenler ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

ROKET VE HAVAN TOPLARIYLA VURULDU

Bölgede yeni kurulmuş bir İsrail askeri mevzisinin de "4 RPG" roketi ve havan toplarıyla hedef alındığı belirtildi.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Öte yandan Kassam Tugayı saldırıya ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.