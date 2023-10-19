Kassam Tugayları için savaşan gencin annesinden olay hareket: Yüzünü saklama, korkak olma

İsrail'e karşı mücadele eden Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları için savaşan bir gencin röportaj verdiği sırada yaşadıkları kısa sürede viral oldu. Paylaşım rekorları kıran videoda, gencin yüzündeki maskeyi çıkaran annesi "Yüzünü saklama, korkak olma! Sen bir mücahitsin, bizim Allah'tan başka korkumuz yok" ifadelerini kullanıyor.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 13 gündür ağır bombardımanda bulunuyor. İsrail ordusuna karşı savaşan Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ni korumak için cansiperane mücadele ederken, sosyal medyaya düşen bir video kısa sürede gündem oldu.

ANNESİNİN HAREKETİYLE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRIYOR

Kassam Tugayları için savaşan bir gencin televizyona röportaj verdiği sırada yaşadıkları büyük ses getirdi. Genç, annesinin bir anda röportaja dahil olarak maskesini çıkarmasıyla neye uğradığını şaşırıyor.

"SEN BİR MÜCAHİTSİN, BİZİM ALLAH'TAN BAŞKA KORKUMUZ YOK"

Maskeyi çıkarıp atan annenin kameraya verdiği mesaj ise bir hayli dikkat çekici; "Yüzünü saklama, korkak olma! Sen bir mücahitsin, bizim Allah'tan başka korkumuz yok."