Kars-Gümrü demiryolu: Türk ve Ermeni heyetleri hattın yeniden açılışını görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci kapsamında Kars-Gümrü demiryolunun yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla kurulan ortak çalışma grubunun toplantısının 28 Nisan'da Kars'ta yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarafların "bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi kapsamında Kars-Gümrü demiryolunun bir an evvel faaliyete geçirilmesinin önemini" vurguladığı belirtildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmenin Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci kapsamında yapıldığı ifade edildi.

Bakanlık, demiryolunun erken faaliyete geçmesinin bölgesel ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi bağlamındaki önemini vurguladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çalışma grubunu ve toplantıyı "bölgesel bağlantılar ile barış açısından önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barrack, "Türkiye ve Ermenistan'ın ekonomilerini ve halklarını yeniden birbirine bağlamak için attığı son adımları alkışlıyorum" dedi.

"Başkan Trump'ın bölgedeki istikrar ve refah taahhüdüyle uyumlu, birbirine bağlantılı ve barış içinde yeni bir Güney Kafkasya şekilleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kars ile Gümrü arasındaki demiryolu 1899'da tamamlanmıştı.

1993'te Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Birinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Ermenistan sınırını kapatmasının ardından demiryolu da kullanım dışı kalmıştı.

Büyükelçi Barrack, iki ülke arasındaki ilerlemenin, Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası ile Başkan Trump'ın evsahipliğinde 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da düzenlenen "tarihi barış zirvesinde ortaya konan vizyonu yansıttığını" ifade etti.

ABD ve Ermenistan, Türkiye'de Zengezur Koridoru adıyla bilinen Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu (TRIPP) projesi konusunda Ocak ayında yeni bir anlaşma imzalamıştı.