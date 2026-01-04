Haberler

ABD, Karayipler hava sahasındaki kısıtlamaları kaldırdı

ABD, Karayipler hava sahasındaki kısıtlamaları kaldırdı
Güncelleme:
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Karayipler'deki hava sahasına getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Uçuşların yeniden başlayacağı duyuruldu.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Karayipler'deki hava sahasına getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler çevresindeki hava sahasında dün uygulanmaya başlayan kısıtlamanın yerel saatle 00.00'da sona ereceğini ve uçuşların devam edeceğini duyurdu. Duffy, hava yolu şirketlerinin bilgilendirildiğini ve durumdan etkilenenlerin uçuşlar konusunda bilgi alması gerektiğini kaydetti.

