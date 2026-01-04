ABD, Karayipler hava sahasındaki kısıtlamaları kaldırdı
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Karayipler'deki hava sahasına getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Uçuşların yeniden başlayacağı duyuruldu.
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler çevresindeki hava sahasında dün uygulanmaya başlayan kısıtlamanın yerel saatle 00.00'da sona ereceğini ve uçuşların devam edeceğini duyurdu. Duffy, hava yolu şirketlerinin bilgilendirildiğini ve durumdan etkilenenlerin uçuşlar konusunda bilgi alması gerektiğini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya