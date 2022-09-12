Karayip ülkesi İngiltere'den bağımsızlığını istiyor

Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'de yeni Kral 3.Charles oldu.14 ülkenin kralı olan Charles'ın bu ülkeleri nasıl bir arada tutacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Zira Charles'ı daha ilk günlerde şaşkına çevirecek bir olay yaşandı. Bir karayip ülkesi olan Antigua Barbuda, referandum ile cumhuriyet istiyor.

REFERANDUM 3 SENE İÇİNDE YAPILABİLİR

Antigua Barbuda Başbakan'ı Gaston Browne cumhuriyete geçiş referandumunun 3 sene içinde yapılabileceğini söyledi.Başbakan, bu ifadeleri Kral 3. Charles'ın devletin başı olduğunu onaylayan seremoni sonrası yaptı.

''HASIMLIK GÖSTERİSİ DEĞİL''

Başbakan Browne, referandum adımının bir hasımlık göstergesi olmadığını söyledi. Browne, yeniden seçilmesi halinde bu referandumu gerçekleşeceğini söyledi. Fakat Browne, halkın bu yönde büyük bir talebi olmadığını da kabul etti.