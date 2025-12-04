Karadeniz'deki saldırıların ardından Ankara'dan ilk somut adım

Ukrayna'nın geçtiğimiz hafta Karadeniz'de Rus tankerlerine saldırı düzenlemesinin ardından tansiyon iyice yükseldi. Rusya ve Ukrayna arasındaki barış ihtimali şimdilik rafa kalkarken Ankara'dan dikkat çeken bir adım geldi.

ANKARA'DAN RUSYA VE UKRAYNA'YA MESAJ: ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ

Saldırılara ilişkin Rusya ve Ukrayna misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İki ülkeye Ankara'nın Karadeniz'de bu tarz çatışmalar istemediği vurgusu bir kez daha iletildi.

KARADENİZ'DE RUS GEMİLERİNE SALDIRI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirildiği bildirilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Bakanlığın 30 Kasım'daki açıklamasında ise gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiği, geminin Türkeli Limanı'na yanaştırılmasının planlandığı belirtilmişti.

Gemi, özel bir firmaya ait römorkör refakatinde Karadeniz'de bulunduğu alandan çekilerek dün Karadeniz'in Sarıyer hizasında açık bölgeye ulaşmıştı.