Karadeniz'deki Rus korveti Cezayir limanında durdu

Karadeniz'deki Rus deniz filosuna bağlı bir korvet, iki ülke arasındaki askeri işbirliği çerçevesinde Cezayir limanında durdu. Cezayir Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, gemideki bahriyeliler ile çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler yapılacağını duyurdu.