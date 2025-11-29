Haberler

Karadeniz'de 'KAIROS' ve 'VIRAT' Gemilerine Saldırı Görüntüleri Yayınlandı

Karadeniz'de 'KAIROS' ve 'VIRAT' Gemilerine Saldırı Görüntüleri Yayınlandı
Güncelleme:
Ukrayna medyası, Karadeniz'de 'KAIROS' ve 'VIRAT' tanker gemilerine yönelik insansız deniz araçlarıyla düzenlenen saldırılara ait görüntülerin yayınlandığını bildirdi. Saldırıların, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Donanması'nın ortak operasyonu olduğu öne sürülüyor.

KARADENİZ'de 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine düzenlenen saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre; Karadeniz'de 'KAIROS' ve 'VIRAT' isimli tanker gemilerinde meydana gelen patlamaların, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Ukrayna Donanması'nın ortaklaşa düzenlediği operasyonun sonucu olduğu öne sürüldü.

Konuya ilişkin paylaşılan görüntülerde, insansız deniz araçlarıyla gemilere saldırı düzenlendiği ve patlamaların yaşandığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
