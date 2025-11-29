Karadeniz'de 'KAIROS' ve 'VIRAT' Gemilerine Saldırı Görüntüleri Yayınlandı

KARADENİZ'de 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine düzenlenen saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre; Karadeniz'de 'KAIROS' ve 'VIRAT' isimli tanker gemilerinde meydana gelen patlamaların, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Ukrayna Donanması'nın ortaklaşa düzenlediği operasyonun sonucu olduğu öne sürüldü.

Konuya ilişkin paylaşılan görüntülerde, insansız deniz araçlarıyla gemilere saldırı düzenlendiği ve patlamaların yaşandığı görülüyor.