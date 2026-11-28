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Pakistan'ın en büyük kenti Karaçi'de 25 Kasım'da çöken inşaat halindeki 6 katlı binanın enkazından, yaklaşık 54 saat sonra 28 yaşındaki bir işçi sağ olarak çıkarıldı. DHA'nın aktardığına göre arama kurtarma ekipleri bugün enkazdan 4 cansız beden daha çıkardı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi; 4 kişiye hâlâ ulaşılamıyor.

Pakistan gazetesi Express Tribune'ün haberine göre binanın ruhsatı bodrum, zemin ve bir normal kat için verilmişti; ancak yapı 6 kata çıkarılmıştı. Gazete, çökme anında binada yaklaşık 30 işçinin bulunduğunu yazdı.

ÇÖKÜŞ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Business Recorder'ın aktardığına göre Sindh eyaletine bağlı Karaçi'nin Baloch Colony yakınındaki bina, öğleden sonra 13.30 sularında bir anda çöktü. Güvenlik kamerası görüntülerinde iki yayanın koşarak son anda kurtulduğu görüldü.

Aynı gazeteye göre bölgede elektrik olmadığı için kurtarma ekipleri ilk gece enkazda araç farları ve cep telefonu ışıklarıyla arama yaptı. Beton bloklar ve demir çubuklar çalışmaları zorlaştırdı.

KAÇAK KATLAR İÇİN İKİ KEZ TEBLİGAT GİTMİŞ

Business Recorder'a konuşan yerel meclis üyesi Taimoor Ahmed, binaya daha önce iki kez tebligat gönderildiğini ve kaçak inşaatla ilgili şikâyetlerin yapı denetim kurumuna ve yetkililere iletildiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında 3 yetkili görevden alındı, yapı denetim kurumundan 16 çalışan açığa alındı. Standart dışı malzeme kullanımı ve onaylı projeye aykırı yapılaşma iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında mahkeme 5 gün ek gözaltı kararı verdi. Express Tribune'e göre Sindh Eyalet Başbakanı Murad Ali Shah da binanın sahibi ile müteahhidinin derhal tutuklanması talimatını verdi.

KENTTE 516 BİNA MÜHÜRLENDİ

Kent genelinde ruhsatsız ve kaçak yapılara yönelik başlatılan denetimlerde 516 bina mühürlendi. Enkazda kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.