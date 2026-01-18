Haberler

Pakistan'da alışveriş merkezinde yangın: 6 ölü
Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Pakistan basını, Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yetkililer, yangının yaklaşık yüzde 30'unun kontrol altına alındığını belirterek, söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

