Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında yeni bir safhaya geçirildi. ABD'nin, İran'ın en kritik petrol ihracat merkezi Hark Adası'nı ağır şekilde bombalamasının ardından Pentagon bölgeye 2 bin 500 deniz piyadesi sevk ediyor. Deniz piyadelerinin yola çıktığı ifade edilirken bu hamle kara harekatının ilk sinyali olarak yorumlandı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken savaşta yeni bir aşamaya geçildi. Washington yönetiminin İran'ın en kritik petrol ihracat merkezlerinden biri olan Hark Adası'nı ağır bombardımana tutmasının ardından Pentagon'un bölgeye 2 bin 500 deniz piyadesi gönderme kararı aldığı bildirildi.

DENİZ PİYADELERİ YOLA ÇIKTI

Deniz Seferi Birliği'ne bağlı yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesinin Japonya'nın Okinawa kentindeki üslerinden ayrılarak amfibi hücum gemisi USS Tripoli ile birlikte bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi. USS Tripoli'nin, deniz piyadelerinin operasyon sahasına sevk edilmesi için kullanılan ana platformlardan biri olduğu biliniyor.

KARA HAREKATININ İLK İŞARETİ

Askeri kaynaklar, söz konusu birliklerin krizlere müdahale etmek veya gerektiğinde İran topraklarının belirli bölgelerinde kontrol sağlamak amacıyla konuşlandırılabileceğini değerlendiriyor. Deniz piyadelerinin hem denizde hem karada görev yapabilen birlikler olması, sevkiyatın önemini artırıyor.

Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı

Devlet yetkililerinin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
Haberler.com
500

Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkçe mesaj

Füze krizinin ardından Türkçe mesaj paylaştı
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu vefat etti

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Küresel yakıt krizi ekranlara yansıdı: Tayland'da 'Ceketsiz' tasarruf dönemi

3 spikerin canlı yayında ceketlerini çıkarmasının bir nedeni var
Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti

Takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti
Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkçe mesaj

Füze krizinin ardından Türkçe mesaj paylaştı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Maç sonu hayatının şokunu yaşadı
Ankara'da yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Ankara'da yolcu otobüsü tıra çarptı: Hostes hayatını kaybetti