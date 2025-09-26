Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Tunus'ta resmi temaslarda bulundu
KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 22-24 Eylül tarihleri arasında Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'u, Tunus Özel Kuvvetler Komutanlığı ve 61'inci İstihkam Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya