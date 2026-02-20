Haberler

Kara haberi kahvaltıda öğrendi! Trump'tan mahkemeye küfür

Kara haberi kahvaltıda öğrendi! Trump'tan mahkemeye küfür
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın tek taraflı gümrük tarifelerini yetki aşımı gerekçesiyle iptal etti. Kararı valilerle birlikte yaptığı kahvaltıda öğrenen Trump, mahkemeyi hedef alarak ağır ifadeler kullandı. Bu durum, Beyaz Saray ile yargı arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.

  • ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın tek taraflı gümrük tarifelerini 'yetki aşımı' gerekçesiyle iptal etti.
  • Trump, kararı valilerle kahvaltı yaparken öğrendi ve mahkemeyi hedef alan ağır ifadeler kullandı.
  • Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin ithalat vergilerini anayasaya aykırı bularak iptal etti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın tek taraflı gümrük tarifelerini "yetki aşımı" gerekçesiyle iptal etti. Kararı valilerle kahvaltı yaparken öğrenen Trump, mahkemeyi hedef alarak ağır ifadeler kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütme ve yargı arasında "gümrük vergisi" krizi patlak verdi. Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'na dayanarak uygulamaya koyduğu ithalat vergilerini anayasaya aykırı bularak iptal etti.

MAHKEMEDEN "YETKİ AŞIMI" KARARI

Mahkeme heyeti, başkanın söz konusu yasayı kullanarak tek taraflı vergi getirme yetkisinin olmadığını vurguladı. Kararda, bu tür ekonomik müdahalelerin başkanın yasal sınırlarını aştığı ifade edildi.

KAHVALTI SOFRASINDA ÖFKE PATLAMASI

CNN'in haberine göre Donald Trump, mahkemenin bu kritik kararını valilerle birlikte yaptığı kahvaltı sırasında öğrendi. Alınan bilgiye göre, karara oldukça sinirlenen Trump, masadaki valilere dönerek yargı sistemini hedef alan bomba açıklamalarda bulundu.

"BU MAHKEMELER HAKKINDA BİR ŞEYLER YAPMAK LAZIM"

Trump'ın kahvaltı sırasında valilere, mahkemeler için ağır bir küfür kullanarak, "Bu a...a ko...un mahkemeleri hakkında bir şeyler yapmak lazım" dediği iddia edildi.

Trump'ın bu sözleri, Beyaz Saray ile yargı arasındaki iplerin tamamen kopma noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.

Elif Yeşil
Haberler.com
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim

Trump'tan tüm dünyayı tedirgen eden 'saldırı' yanıtı
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor

Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani

Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Rüyamda görsem inanmam