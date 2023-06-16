Kanada'da Trafik Kazası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Kanada'nın Manitoba eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti. Kazada bir tırla servis aracının çarpıştığı belirtilirken, olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği ve bölgedeki hastanelere sevkleri için çalıştığı kaydedildi. Kazaya karışan servis aracının engelli, yaşlı veya hareket kabiliyeti kısıtlı olanların kullandığı bir araç olduğu bilgisi paylaşıldı.