Kanada'da bir okul ve evde silahlı saldırı: 10 ölü
Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Tumbler Ridge bölgesinde bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, okul saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen, yakın bölgedeki bir evde ise 2 kişinin daha ölü bulunduğunu açıkladı. İki ayrı noktada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Polis, saldırganın okul içinde hayatına son verdiğinin belirlendiğini duyurdu.