ABD'de medeni kavga! "Pes ediyorum" diyen rakibini bırakarak elini sıktı
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ABD'de iki sürücü arasında eşine az rastlanan türden bir kavga yaşandı. Trafikte yaşadıkları gerilimi yola taşıyan iki kişi, yumruklarını konuşturduğu esnada taraflardan biri "Pes ediyorum" diye bağırmaya başladı. O sırada yere yatırdığı adama yumruklar sallayan adam, bu cümleyi duyunca bir anda durdu ve kavga ettiği kişinin elini sıkarak aracına geri döndü.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, görmeye alışık olmadığımız türden bir olay yaşandı. Trafikte iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
"PES EDİYORUM" DEYİNCE ELİNİ SIKTI
Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakırken, yumrukların konuştuğu dakikalar anbean kameralara yansıdı. Kavgada yere yatırdığı kişiye yumruklar sallayan adam, rakibi, "Pes ediyorum, pes ediyorum" diye bağırınca bir anda durdu ve kendisine uzatılan eli sıktı.
ARABASINA GERİ DÖNDÜ
Kavga esnasında ayağından fırlayan ayakkabıları eline alan adam, çevredekilerin bakışları eşliğinde arabasına geri döndü.