ABD'de medeni kavga! "Pes ediyorum" diyen rakibini bırakarak elini sıktı

ABD'de iki sürücü arasında eşine az rastlanan türden bir kavga yaşandı. Trafikte yaşadıkları gerilimi yola taşıyan iki kişi, yumruklarını konuşturduğu esnada taraflardan biri "Pes ediyorum" diye bağırmaya başladı. O sırada yere yatırdığı adama yumruklar sallayan adam, bu cümleyi duyunca bir anda durdu ve kavga ettiği kişinin elini sıkarak aracına geri döndü.