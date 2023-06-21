Kanada'da inşaat halindeki 10 ev küle döndü
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Kanada'nın Ontario eyaletinde inşaat halindeki 10 ev çıkan yangında küle döndü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.
- Kanada'da inşaat halindeki 10 ev küle döndü
OTTAWA - Kanada'nın Ontario eyaletinde inşaat halindeki 10 ev çıkan yangında küle döndü.
Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Oakville'de çıkan yangında inşaat halindeki 10 ev küle döndü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Oakville İtfaiyesi, yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya