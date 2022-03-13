Kan donduran olay! Sığınma vaadiyle kandırdığı Ukraynalı kıza saatlerce tecavüz etti - Haberler

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Kan donduran olay! Sığınma vaadiyle kandırdığı Ukraynalı kıza saatlerce tecavüz etti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:
Kan donduran olay! Sığınma vaadiyle kandırdığı Ukraynalı kıza saatlerce tecavüz etti

Ukrayna'daki savaştan kaçan 19 yaşındaki genç kızı Polonya'daki evine davet eden ve burada tecavüz ettiği öne sürülen bir şahıs, polisler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, acı yüzünü göstermeye devam ediyor. Rus bombaları nedeniyle çok sayıda sivil hayatını kaybederken, savaştan sağ kurtulan kadınlar ise cinsel saldırı tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Son olarak Polonya'da yaşayan 49 yaşındaki bir adamın, internet üzerinden iletişime geçtiği 19 yaşındaki Ukraynalı genç bir kızı sığınma vaadiyle evine aldığı ve burada kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü.

Genç kızın ifadesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, 49 yaşındaki adamı evine gözaltında aldı. İddiaların odağındaki adam cezaevine gönderilirken, Polonyalı yetkililer olayı "Acı verici durum" olarak nitelendirdi.

Aynı adamın daha önce de 16 yaşındaki bir kız çocuğuna iş vaadinde bulunarak evine davet ettiği ortaya çıktı. Hakim karşısına çıkmayı bekleyen şahıs, suçlu bulunması durumunda 12 yıl hapis yatacak.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (15)

vedat cici :

yazık günah ahlaksızlık kadınlar yaşlılar çocuklar hastalar gelsin ülkemizde namusuyla yaşasın kötüler için yaşasın cehennem

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kedimi uçak çarptı:

bu ülkede ukrayna kadınları ülkemize gelsin sığınmacı olarak onları kabul edelim diye düşünen o kadar çok ahlaksız insan varki güya müslümanız ama yaşantımız hiç müslümanca değil rabbim hepimize şuur versin

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Tevfik Dirlik:

Adamın yaptığı çok yanlış fakat sığınacak o kadar yer varken tanımadığın bir adamın evine yerleşmekte pek normal deil

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