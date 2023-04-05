Kamp yapan aile, duyulan ses sonrası göletin yanına koştu! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Avustralya'da çekildiği bildirilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Videoda kamp yapan bir ailenin ürkütücü sesi kayda aldığı anlar yer alıyor.

Avustralya'da göl kenarına kamp yapmaya giden aile ilginç bir o kadar da ürkütücü durumla karşı karşıya kaldı.

ÜRKÜTÜCÜ SES DUYULDU

Nereden geldiği belli olmayan ses aile bireylerini ve orada bulunan diğer sakinleri korkuttu. Gölün kenarına gelip o anı kayda alan bir kişi, sesin ne olduğunu anlamaya çalışsa da başarılı olamadı.

ATMOSFERDEN GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan atmosferden geldiği iddia edilen sesin İspanya'da duyulduğu öne sürüldü. Videoyu yayınlayan bazı hesapları sesin dünyanın her yerinde duyulduğunu iddia etti. Konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklama gelmedi.