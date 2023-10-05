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Kamışlı'da Art Arda Patlamalar Meydana Geldi

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Dünya Haberleri

Suriye'nin Kamışlı kenti ile Kahtaniye beldesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bazı bölgelerde, öğleden sonra art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından yükselen dumanlar, Suriye ile sınır komşusu olan Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

SURİYE'de terör örgütü PKK/ Ypg'nin kontrolündeki Kamışlı'da art arda patlamalar meydana geldi.

Suriye'nin Kamışlı kenti ile Kahtaniye beldesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bazı bölgelerde, öğleden sonra art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından yükselen dumanlar, Suriye ile sınır komşusu olan Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Suriye YPG PKK Dünya Haberler

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