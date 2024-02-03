Kamerun Kabile Kralı: Büyücüler hırsızlık yapanları delirtiyor

Kamerun Kabile Kralı Ndiko Fonderson Henry Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"İNSANLAR FİL VE ANTİLOPA DÖNÜŞEBİLİYOR"

" Kamerun'da çok fazla batıl inanç ve büyücü gücü var. Onlar ayrı bir sınıf. Bütün kabilelerde ve köylerde hala büyücülük yapan insanlar var. İnsanlar fil ve antilopa dönüşebiliyor. Mesela iki çiftliği olan birini düşünelim. Biri güzel hasat vermiş diğeri vermemiş. Kötü olanınki antilopa dönüşüyor bütün ürünü alıp kaçıyor. Bir sabah uyandığında bakıyorsun bir hayvan senin tüm ürünlerini almış. Büyücü avcılar bir insanın hayvana dönüştüğünü görürse onu öldürüyor. Büyünün gücü Kamerun'da oldukça var.Büyücüler hırsızlık yapanları delirtebiliyor." dedi.