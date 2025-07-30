Kamçatka Yarımadası'nda 8.7 Büyüklüğünde Deprem

Kamçatka Yarımadası'nda 8.7 Büyüklüğünde Deprem
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarıları yapıldı ve bazı bölgelerde tahliyeler gerçekleştirildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası'nın açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 18.2 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

Yerel yetkilerden alınan bilgilere göre, ilk belirlemelerde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, birçok bölgenin tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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