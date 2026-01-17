Rusya'nın Kamçatka Bölgesinde Kar Kalınlığı Metreleri Aştı
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi, art arda gelen yoğun kar fırtınaları nedeniyle günlük yaşamda büyük aksamalar yaşanıyor. Bazı yerlerde kar yığınları 3 metreyi aşıyor ve sokaklar dev kar duvarlarıyla kaplanıyor.
Kentin birçok noktasında hayat neredeyse durma noktasına geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bölge sakinlerinin evlerinin önünü küreklerle açmaya çalıştığı görülüyor. Okullar tatil edilirken, birçok iş yeri uzaktan çalışmaya geçti.