Rusya'nın Kamçatka Bölgesinde Kar Kalınlığı Metreleri Aştı

Güncelleme:
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi, art arda gelen yoğun kar fırtınaları nedeniyle günlük yaşamda büyük aksamalar yaşanıyor. Bazı yerlerde kar yığınları 3 metreyi aşıyor ve sokaklar dev kar duvarlarıyla kaplanıyor.

(ANKARA) - Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi, art arda gelen yoğun kar fırtınalarının etkisi altına girdi. Kar yağışı günlük yaşamı ciddi biçimde sekteye uğrattı.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde art arda gelen kar fırtınaları nedeniyle bazı yerlerde kar yığınlarının üç metreyi, aştığı belirtilirken, sokaklar dev kar duvarlarıyla kaplandı.

Kentin birçok noktasında hayat neredeyse durma noktasına geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bölge sakinlerinin evlerinin önünü küreklerle açmaya çalıştığı görülüyor. Okullar tatil edilirken, birçok iş yeri uzaktan çalışmaya geçti.

Kaynak: ANKA / Dünya
