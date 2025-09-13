Haberler

Kamçatka Bölgesi'nde 7.4 Büyüklüğünde Deprem
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 39.5 kilometre olarak kaydedilirken, tsunami uyarısı yapıldı.

AMERİKA Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre verilerine göre, Rusya'ya bağlı Kamçatka bölgesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS-United States Geological Survey) verilerine göre, Rusya'nın Kamçatka bölgesinin doğu kıyılarında yerel saat ile 06: 37'de (02: 37 GMT) 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 39.5 kilometre derinlikte hissedilirken, kıyı şeridi boyunca tsunami uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
