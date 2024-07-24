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Kamala Harris: Donald Trump Ülkemizi Geriye Götürmek İstiyor

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Wisconsin eyaletindeki Milwaukee kentinde düzenlenen politik etkinlikte yaptığı konuşmada, Donald Trump'ın ülkeyi geriye götürmek istediğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Wisconsin eyaletindeki Milwaukee kentinde bulunan West Allis Merkez Lisesi'nde düzenlenen politik etkinliğe katıldı. Harris burada yaptığı konuşmada, " Donald Trump'ın nasıl bir tip olduğunu biliyorum. Trump ülkemizi geriye götürmek istiyor" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Milwaukee kentinin West Allis ilçesinde bulunan West Allis Merkez Lisesi'nde bir politik etkinlikte konuştu. Konuşmasında genel olarak ABD Başkan adayı Donald Trump'ı hedef alan Harris, " Donald Trump'ın nasıl bir tip olduğunu bilirim. Kaliforniya başsavcısı olarak, öğrencileri dolandıran ülkemizin en büyük kar amacı gütmeyen kolejlerinden biriyle mücadele ettim. Donald Trump öğrencileri dolandıran kar amacı gütmeyen bir kolej işletiyordu. Bir savcı olarak, cinsel istismar içeren davalarda uzmanlaştım. Trump cinsel istismardan sorumlu bulundu. Kaliforniya başsavcısı olarak büyük Wall Street bankalarının üzerine gittim ve onları dolandırıcılıktan sorumlu tuttum. Donald Trump 34 dolandırıcılık suçundan suçlu bulundu. Hata yapmayalım. Bu kampanya sadece bizim Donald Trump'a karşı olmamızla ilgili değil. Bu kampanya kimin için savaştığımızla ilgili. Donald Trump ülkemizi geriye götürmek istiyor. O ve onun aşırı Proje 2025 gündemi orta sınıfı zayıflatacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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