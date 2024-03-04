Kaliforniya'da Partiye Düzenlenen Maskeli Saldırı: 4 Ölü, 3 Yaralı

Merkezi Kaliforniya'da, King City'de bir açık alan partisine maskeli saldırganlar tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıda dört kişi öldü ve üç kişi yaralandı. Olay, Pazar akşamı saat 18.00 civarında meydana geldi ve King City Polis Departmanı'nın acil çağrıya cevap vermesiyle başladı. Polis, olay yerine ulaştığında üç erkeğin hayatını kaybettiğinive bir kadının da Mee Memorial Hastanesi'ne götürülürken hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralı üç erkek ise Salinas'taki Natividad Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerindeki tanıklar, saldırganların koyu renkli maskeler ve kıyafetler giymiş üç kişi olduğunu ve gümüş bir arabadan indiklerini söylediler. Bu kişilerin gruba ateş açtıklarını ve ardından arabayla kaçtıklarını ifade ettiler. Şüpheliler hala kimlikleri belirsizken, polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Bu kanlı saldırı, King City'deki vatandaşları derin bir üzüntüye boğdu ve güvenlik endişelerini artırdı. Yetkililer, olayın ardından toplumun duygusal ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirtirken, saldırının nedenleri hakkında da daha fazla bilgi vermekten kaçındı.