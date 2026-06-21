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İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz

İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine sosyal medyadan yanıt vererek, İran'ın bu tehditleri ciddiye almadığını ve Silahlı Kuvvetler'in farklı şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

İRAN Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz" dedi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi. Kalibaf, ülkesinin tehditlere karşı boyun eğmeyeceğini belirterek, "Tehditleri bir sonuca ulaşsaydı bugünkü çaresizliğe düşmeyeceklerini hiç düşünmüyorlar mı? ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz. ABD'li yetkililer açıklamalarına dikkat etmeli. İran Silahlı Kuvvetleri tehditlere farklı şekilde karşılık vermeye hazır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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