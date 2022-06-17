Kadınlara ve erkeklere 'Sıcakta mastürbasyon yapmayın' diyen doktordan olay sözler: Cilt sorunları olur

Özellikle Avrupa'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle insanlar daha çok evde vakit geçirmeye başladı. Öğlen vakitlerinde dışarıya çıkmayan insanlara uzmanlar tarafından bu sefer çok daha ilginç bir uyarı yapıldı.

"SICAK HAVADA TEHLİKELİ"

Uzman John Dugan, sıcak havada mastürbasyon yapılmasının zararları hakkında bilgiverdi. Dugan, mastürbasyonun cinsel organda sıcaklık yaratması nedeniyle cilt sorunlarına yol açacağını söyledi.

ÇIPLAK UYUMAYI DA TAVSİYE ETMEDİ

John Dugan, yaz aylarında çok sık tercih edilen çıplak uyumak hakkında da bir tavsiyede bulundu. Dugan yaz aylarında çıplak uyumanın sanılan aksine daha sıcaklık vereceğini, çünkü ter ve çarşafın sürtünmeye yol açacağını söyledi. Dugan yatarken hafif bir pamuklu kıyafet tavsiye etti.