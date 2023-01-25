Kadın öğretmen, yüksek not karşılığı 16 yaşındaki öğrencisiyle birlikte oldu

Amerika'nın Missouri eyaletinde bulunan Nixa Liseisnde görevli 26 yaşındaki kadın öğretmen Lena Stewart, 16 yaşıdnaki öğrencisine daha yüksek not verme şartı ile cinsel ilişkiye girdi.

Amerika'nın Missouri eyaletinde bulunan Nixa Liseisnde görevli 26 yaşındaki kadın öğretmen Lena Stewart, 16 yaşıdnaki öğrencisine daha yüksek not verme şartı ile cinsel ilişkiye girdi.

Açılan soruşturmada ismi açıklanmayan öğrenci ifadesinde, çalışkan bir öğrenci olmadığını notlarının düşük olduğunu bu nedenle öğretmenin kendisine cinsel ilişki karşılığında yüksek not teklifi kabul ettiğini söyledi.

Öğrenci ifadesinde öğretmeni ile bazen evinde bazende arabasında ilişkiye girdiklerini söyledi.

Olay 2022 yılının Ekim ayında meydana geldi. O zaman öğrenci 16 yaşında olduğu için cinsel yaş sınırı 16 olan eyalet kanunlarına göre, küçük yaştaki çocuğa tecavüz suçundan yargılanacak.