Joe Biden doğum gününü kutladığı gencinin ismini unuttu

ABD Başkanlığı'nı Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Joe Biden, konuşması sırasında yaşanan ilginç bir olayla yine gündeme geldi.

İSMİNİ UNUTTU

Daha önce Savunma Bakanı'nın ismini unutmasıyla da gündeme gelen Biden, bu kez doğum gününü kutlamak için kürsüye çağırdığı gencin ismini unuttu.

O anlar kameralarca kaydedilirken; söz konusu gencin gülmesi de dikkat çekti.