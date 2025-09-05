Haberler

Joe Biden Cilt Kanseri Ameliyatı Geçirdi

Joe Biden Cilt Kanseri Ameliyatı Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Joe Biden, cilt kanseri lezyonları nedeniyle 'mohs' teknikleri ile ameliyat oldu. Ameliyat, kanser hücrelerinin tamamen temizlenmesi için yapıldı.

ESKİ ABD Başkanı Joe Biden'ın, cilt kanseri lezyonları nedeniyle ameliyatı olduğu bildirildi.

Biden Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kelly Scully, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın cilt kanseri lezyonları nedeniyle 'mohs' ameliyatı geçirdiğini duyurdu. 'Mohs', ince deri katmanlarının kademeli çıkarılıp, kanser hücresi kalmayana kadar mikroskop altında incelendiği cerrahi ameliyat tekniği olarak biliniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Maduro seferberlik ilan etti! 8 milyon kişiyi askere çağırıyor

Seferberlik ilan edip, 8 milyon kişiyi askere çağırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 3 ismin kalemini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.