Joe Biden Cilt Kanseri Ameliyatı Geçirdi
Eski ABD Başkanı Joe Biden, cilt kanseri lezyonları nedeniyle 'mohs' teknikleri ile ameliyat oldu. Ameliyat, kanser hücrelerinin tamamen temizlenmesi için yapıldı.
ESKİ ABD Başkanı Joe Biden'ın, cilt kanseri lezyonları nedeniyle ameliyatı olduğu bildirildi.
Biden Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kelly Scully, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın cilt kanseri lezyonları nedeniyle 'mohs' ameliyatı geçirdiğini duyurdu. 'Mohs', ince deri katmanlarının kademeli çıkarılıp, kanser hücresi kalmayana kadar mikroskop altında incelendiği cerrahi ameliyat tekniği olarak biliniyor.
