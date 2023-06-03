Japonya Savunma Bakanı: Ulusal Caydırıcılık Kapasitelerimizi Güçlendireceğiz

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, ulusal caydırıcılık kapasitelerini "ülkesine münhasır savunma odaklı politikalarla" güçlendireceklerini söyledi.

Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu'na katılan Hamada, " Asya'nın Gelişen Deniz Güvenliği Düzeni" oturumunda konuştu.

Japonya hükümetinin Aralık 2022'de güncellediği ulusal savunma stratejisine değinen Hamada, ulusal caydırıcılık kapasitelerini "ülkesine münhasır savunma odaklı politikalarla" güçlendireceklerini belirtti.

Japonya'nın diğer ülkelere karşı tehdit oluşturabilecek askeri güç kabiliyetleri elde etmeyi amaçlamadığını belirten Hamada, müttefikleri ve aynı fikirdeki ülkelerle de işbirliğini güçlendireceklerini söyledi.

Hamada "Hint-Pasifik'te çatışmaları önlemek ve hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzeni sürdürmek amacıyla statükoyu zorla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimleri caydırmalıyız." dedi.

Çin ile iletişim

Bölgede balistik füze denemeleri ile Japon karasularına giren yabancı gemilere değinen Hamada, Hint-Pasifik'teki askeri provokasyonların rutin vaka haline geldiğini savundu.

Normalleşen provokasyonların açık, serbest ve istikrarlı denizcilik ortamını engellediğini kaydeden Hamada, Doğu ve Güney Çin Denizi'nde statükoyu zorla değiştirecek tek taraflı girişimler yaşandığını kaydetti.

Hamada, Japonya ve Çin'in, istikrarsız ortamlarda olası beklenmedik durumlara karşı sürekli iletişimi muhafaza etmeleri gerektiğini ifade etti.

Shangri-La Diyaloğu

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) düzenlenen Shangri-La Diyaloğu, Singapur'da yapılıyor.

Bu yıl 20. düzenlenen foruma, 40'ı aşkın ülkeden 600'den fazla hükümet temsilcisi, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.