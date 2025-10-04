Haberler

Japonya'nın Yeni Lideri Sanae Takaichi Oldu

Japonya'nın Yeni Lideri Sanae Takaichi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin yeni lideri 64 yaşındaki eski İçişleri Bakanı Sanae Takaichi seçildi. Takaichi, partinin liderliğini devralarak Japonya'nın 'ilk kadın başbakanı' olma yolunda ilerliyor.

JAPONYA'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin yeni lideri, eski İçişleri Bakanı Sanae Takaichi oldu.

Japonya Başbakanı ve Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Shigeru Ishiba'nın eylülde görevinden istifa edeceğini duyurmasının ardından iktidar partisi yeni liderini seçti. Başkent Tokyo'da yapılan liderlik seçiminde, LDP milletvekilleri ile ülke genelinde 47 eyaletten 700'e yakın delege oy kullandı. Sanae Takaichi, ikinci turda Japonya'nın eski Tarım Bakanı Koizumi Şinjiro'yu geride bırakarak LDP'nin yeni lideri seçildi.

Japonya'nın 'ilk kadın başbakanı' olmaya hazırlanan 64 yaşındaki Sanae Takaichi, kamuoyunda en çok destek gören isim olarak öne çıkıyor. Bir sonraki başbakanı seçmek üzere parlamentoda yapılacak oylamanın 15 Ekim'de gerçekleşmesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı

Kan donduran şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.