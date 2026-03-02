Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneyindeki Volkan Adaları bölgesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin derinliğini 20 kilometre olarak kaydetti ve tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Japonya'nın güneyindeki Volkan Adaları bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel saatle 12.55'te gerçekleşen ve derinliği 20 kilometre olarak kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı