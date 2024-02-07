Japonya'nın kuzeyinde sürüklenen buzda sıkışan 12 katil balina kurtulmayı başardı

Japonya'nın kuzey adası Hokkaido açıklarında buzullar arasında mahsur kalan on iki katil balina, başarılı bir şekilde kurtarıldı. Balıkçılar tarafından fark edilen ve drone ile görüntülenen balinalar, çevre ve hayvan hakları gruplarının tepkisini çekti. Gruplar, hükümete balinaları kurtarmaçağrısında bulundu. Yetkililer, balinaların alanı güvenli bir şekilde terk ettiklerini açıkladı. Katil balinaların su altında uzun süre kalamadığı ve sık sık yüzeye çıkma ihtiyaçları olduğu belirtildi.

Japonya'nın kuzey adası Hokkaido açıklarındaki sularda buzullarla sıkışan yaklaşık on iki katil balina grubunun kurtulmayı başardığı belirtildi. Bu hafta başında bir balıkçı tarafından fark edilen mahsur kalan balinalar, bir kilometre açıkta tespit edildi.

Drone görüntüleri, hayvanların bir araya sıkıştığını ve suyun üstüne başlarını çıkararak nefes aldıklarını gösterdi. Görüntüler tepkilere yol açınca yetkililer, balinaları izlemek için sahil kasabasına seyahat etmelerine neden oldu.

Görüntüler Japon televizyonunda yayınlanınca çevre grupları ve hayvan hakları grupları, hükümete balinaları kurtarma çağırısı yaptı.

Bir grup, hükümetin mahsur kalan hayvanları kurtarmak için bir buz kırıcı göndermesini talep etti. Ancak yetkililer balinaların alanı terk ettiğini açıkladı. Rausu sahil kasabasının bir yetkilisi, balinaların güvenli bir şekilde kurtulabileceklerini söyledi.

Mahsur kalan balinalarına ait görüntülerde balinaların ağızlarından kan geldiği görüldü. Japon medya raporlarına göre, diğer büyük balinaların aksine, katil balinalar çok uzun süre su altında kalamazlar ve birkaç dakikada bir yüzeye çıkma ihtiyacı duyarlar.