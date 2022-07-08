Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe silahlı saldırıya uğradı - Haberler

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Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe silahlı saldırıya uğradı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe silahlı saldırıya uğradı

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe (67), bugün Nara kentinde seçim çalışmaları sırasında konuşma yaparken ateşli bir silahla iki kez vuruldu.

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe (67), bugün Nara kentinde seçim çalışmaları sırasında konuşma yaparken ateşli bir silahla iki kez vuruldu. Hastaneye kaldırılan Abe'nin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Abe'nin Nara kentinde meclis seçimleri için etkinliğe katılarak adayı destekleme konuşması yaptığı sırada iki defa ateşli bir silahla vurulduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan eski  başbakanın durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Shinzo Abe Japonya Dünya Haberler

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