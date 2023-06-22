Japonya'da erkeklerin, kadın çalışanların göğüslerine dokunmasının serbest olduğu barlar tepki çekti

Japonya'daki bazı barlarda skandal bir uygulama mevcut. İşletmede müşterilerin kadınlarla sohbet ederken göğüslerine dokunmasına müsaade ediliyor. Bu tarz kulüplerin tacize izin vermesi ülkede tartışmalara yol açtı.

Japonya'da erkek müşterilere iç çamaşırı ile çalışan kadınların göğüslerine dokunmak için izin verildiği barlar tartışma konusu oldu. Oppai isimli barlar, ücret karşılığında müşterilere kadınların göğüslerini okşayabileceği, erkeklerin paralarını harcadığı bir işletme. Üstelik skandallar bununla da sınırlı değil. Barda kadınların bluzlarını çıkarmalarına bile izin verilir.

ÜLKENİN FARKLI BİR YÜZÜ VAR

Japonya genellikle yüksek teknolojiye sahip şehirleri, harika yemekleri, anime ve geleneksel tapınaklarıyla tanınır. Ancak, ülkenin çoğumuzun haberdar olmadığı başka bir yüzü olduğu görülüyor. Turistler Studio Ghibli müzelerini, kedi kafelerini ve noodle'ları gezerken, bazı yalnız erkekler, yanlarında oturmak için ödedikleri kadınların göğüslerini okşayabildikleri bir tür mekanda vakit geçiriyor.

SKANDAL UYGULAMAYA İZİN VERİLİYOR

Bu barlar, genellikle misafirlerin, onlarla sohbet eden, oyun oynayan, içki içen ve belki de ücret karşılığında flört eden kadınlarla ile vakit geçirmelerine izin verir. Ancak bu barlar, hoşunuza gitmeyecek şekilde çoğu kulüpten daha ileri gidiyor. Çünkü burada tacize izin veriliyor. Genellikle bir barda, striptiz kulübünde bir kadına dokunmak, sizin kapının önüne konulmanızla sonuçlanır. Fakat, "Oppai" bar kelimesinin çevirisi genellikle "Göğüs dokunma barı"na daha yakın.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Bu şaşırtıcı mekanlar, müşterilerine genç kadınlarla sohbet etme, onlarla flört etme, hatta onları öpme, göğüslerine dokunma ve hatta bluzlarını çıkarma fırsatı sunuyor. Ancak, kadınlara bel altından dokunmak tamamen yasak. Ülke halkının çoğu bu tarz mekanlarda tacize izin verildiği gerekçesiyle uygulamaya tepki gösteriyor.