Japonya'da Tek Motorlu Uçak Düştü: 3 Ölü

Japonya'nın Fukuoka eyaletinde tek motorlu pervaneli bir uçağın dağlık alana düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Yerel saatle 10.15 sıralarında Saga Havalimanı'ndan kalkan ve Osaka'daki Yao Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkan 'Cirrus SR20' tipi tek motorlu pervaneli uçak, 10.29 sıralarında bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçaktaki 3 kişinin bilinci kapalı olarak bulunduğu ve daha sonra hayatlarını kaybettikleri açıklandı.