Japonya'da Tek Motorlu Uçak Düştü: 3 Ölü

Fukuoka eyaletinde meydana gelen uçak kazasında, Saga Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu pervaneli uçak, Osaka'ya giderken dağlık alana düştü ve uçaktaki 3 kişi yaşamını yitirdi.

JAPONYA'da tek motorlu bir uçağın düştüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Japonya'nın Fukuoka eyaletinde tek motorlu pervaneli bir uçağın dağlık alana düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Yerel saatle 10.15 sıralarında Saga Havalimanı'ndan kalkan ve Osaka'daki Yao Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkan 'Cirrus SR20' tipi tek motorlu pervaneli uçak, 10.29 sıralarında bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçaktaki 3 kişinin bilinci kapalı olarak bulunduğu ve daha sonra hayatlarını kaybettikleri açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
