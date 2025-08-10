Japonya'da Shinmoedake Yanardağı Patladı
Japonya'daki Shinmoedake Yanardağı'nda yerel saatle 05.23'te patlama meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, kraterin yaklaşık 14 kilometre kuzeydoğusuna küçük volkanik taşların düşebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, kraterden yaklaşık 3 kilometre yükseğe yoğun kül bulutlarının yayıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya