Japonya'da Shinmoedake Yanardağı Patladı
Shinmoedake Yanardağı'nda yerel saatle 05.23'te meydana gelen patlama sonrası, kraterin yakınlarına küçük volkanik taşların düşebileceği uyarısı yapıldı. Yoğun kül bulutları kraterden 3 kilometre yükseğe yayıldı.

JAPONYA'daki Shinmoedake Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Japonya'daki Shinmoedake Yanardağı'nda yerel saatle 05.23'te patlama meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, kraterin yaklaşık 14 kilometre kuzeydoğusuna küçük volkanik taşların düşebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, kraterden yaklaşık 3 kilometre yükseğe yoğun kül bulutlarının yayıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
