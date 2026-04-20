Japonya Açıklarında 7,4 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı

Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer acil tahliye çağrısında bulunarak, dalgaların kısa süre içinde kıyıya ulaşabileceğini belirtti.

(ANKARA) - Japonya'nın kuzeydoğusu açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı, yetkililer vatandaşlara acil tahliye çağrısında bulundu.

Japonya merkezli yayın kuruluşu NHK, depremin Sanriku kıyılarının yaklaşık 100 kilometre açığında, okyanus tabanında ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Sarsıntının, ilk başlarda Japonya'nın sismik şiddet ölçeğinde "5+" seviyesinde hissedildiği, daha sonra ise depremin büyüklüğünün 7,4 olarak güncellendiği aktarıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yayımlarken, bazı alanlarda "tsunami danışma" seviyesi ilan edildi. Yetkililer, dalgaların 30 dakika içinde kıyıya ulaşabileceğini ve yüksekliğinin 3 metreye kadar çıkabileceğini açıkladı.

En yüksek risk altındaki bölgeler arasında, Hokkaido'nun orta Pasifik kıyısı ile Aomori ve Iwate eyaletleri yer aldı. NHK, bazı kıyı bölgelerinde tsunami dalgalarının gözlemlendiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

Hurdaya dönen otobüsten cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi

Komşu casusların kalemini kırdı
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu

Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıtta dev indirim iptal oldu
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti

Canlı yayın açıp kadını bıçakladı, polis aracında yayına devam etti