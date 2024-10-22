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Polis şefi 58 yıl idam cezasını bekledikten sonra beraat eden adamdan özür diledi

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Japonya'nın Shizuoka bölgesi polis şefi, cinayet suçlamasıyla 58 yıl haksız yere tutuklanan Iwao Hakamada'dan özür diledi. Hakamada, 2014 yılında serbest bırakıldı ve 2023'te suçsuz ilan edildi.

Japonya'nın Shizuoka bölgesi polis şefi Takayoshi Tsuda, dün Iwao Hakamada'nın evini ziyaret ederek hem Hakamada'dan hem de kız kardeşi Hideko'dan yanlış tutuklama ve soruşturma için özür diledi. Tsuda, "Tutuklanmanızdan, masumiyetinizin kanıtlandığı zamana kadar geçen 58 yıl boyunca, size tarif edilemez bir kaygı ve yük yaşattık. Gerçekten üzgünüz. Soruşturmalarımızın daha titiz ve adil olmasını sağlamak için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Hideko, polise yanıt vererek, "Bu 58 yıl önce oldu. Her şeyin bizim kaderimiz olduğuna inanıyoruz. Artık polise hiçbir şikayette bulunmayacağız" dedi.

YENİDEN YARGILAMADA SUÇSUZ İLAN EDİLDİ

Hakamada, 1966 yılında dört kişiyi öldürmekle suçlanarak tutuklandı. Hakamada, ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra, kız kardeşi Hideko, yıllarca kardeşinin yeniden yargılanması için başvuruda bulundu. 2014 yılında, bölge mahkemesi Hakamada'nın idam cezasını askıya alarak yeniden yargılama kararı verdi ve Hakamada serbest bırakıldı. Hakamada, 26 Eylül'de yapılan yeniden yargılama sonucunda suçsuz ilan edildi.

Polis şefi 58 yıl idam cezasını bekledikten sonra beraat eden adamdan özür diledi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Shizuoka Cinayet Japonya Güncel Hukuk Dünya Polis

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Yorumlar (2)

FONCUSAVAR:

Neredesiniz . bu tür olaylarda bu işler sadece Türkiye olur diye kendi ülkesini karalayan kötüleyen embesiller.

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Dursun Esen:

Japonya'da saygı sevgi en üst düzeyde bazen niyeki onlar gibi olamıyoruz diye düşünüyorum saygılar Japonya

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